Міліція розпочала провадження за фактом пограбування волонтерів

Шевченківське райуправління Головного управління МВС України в місті Києві розпочало кримінальне провадження за фактом пограбування волонтерів на Майдані Незалежності в Києві 31 грудня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, за даними Управління громадських зв`язків МВС України, ”31 грудня до міліції звернулася волонтерка благодійного фонду із заявою, що мітингувальники – охоронці у Будинку профспілок - відібрали в неї особисті речі та скриньки з благодійними внесками”.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. За скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Триває досудове розслідування.