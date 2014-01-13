Затримали осіб, які закидали Євромайдан петардами у Харкові

У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які закидали Євромайдан петардами.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, у масовому заході, який проходив біля пам’ятника Ярославу Мудрому поруч зі станцією метро «Пушкінська», брали участь близько 1200 осіб, охорону громадського порядку здійснювали 80 правоохоронців.

«Під час мітингу невідомі особи з хуліганських спонукань використали піротехніку (петарди). Міліціонери, які в цей час несли службу щодо забезпечення громадського порядку, оперативно затримали 2 чоловіків та доставили їх до Київського районного відділу міліції для встановлення обставин події», - повідомили в міліції.

На правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) та направлені до суду для прийняття процесуального рішення.