На Закарпатті підприємця довели до самогубства

У Закарпатській області у власному будинку застрелився 48-річнй приватний підприємець із села Дешковиця Іршавськогог району. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «доведення до самогубства».

Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Закарпатській області.

На місці події правоохоронці з’ясували, що труп чоловіка знайшла дружина на другому поверсі їхнього будинку на підлозі. Чоловік протягом останнього часу знаходився у депресивному стані.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили пістолет, з якого було здійснено смертельний постріл.

Наразі з′ясовуються всі обставини самогубства. За даним фактом слідчим відділенням Іршавського райвідділу відкрито кримінальне провадження за ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).