На Закарпатті підприємця довели до самогубства

10:34, 13 січня 2014
Кримінал
4 0

Застрелився дома з пістолета

У Закарпатській області у власному будинку застрелився 48-річнй приватний підприємець із села Дешковиця Іршавськогог району. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «доведення до самогубства».

Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Закарпатській області.

На місці події правоохоронці з’ясували, що труп чоловіка знайшла дружина на другому поверсі їхнього будинку на підлозі. Чоловік протягом останнього часу знаходився у депресивному стані.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили пістолет, з якого було здійснено смертельний постріл.

Наразі з′ясовуються всі обставини самогубства. За даним фактом слідчим відділенням Іршавського райвідділу відкрито кримінальне провадження за ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter