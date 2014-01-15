МВС: Ніяких планів розгону Майдану у міліції немає

У МВС вкотре запевняють про відсутність у міліції будь-яких планів розгону мітингувальників на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи появу повідомлень деяких інформагентств про те, що МВС стягує у центр Києва додаткові сили міліції у зв`язку з можливим розгоном мітингувальників у центрі столиці.

”У зв’язку з цим МВС повідомляє, що наразі ніяких додаткових сил міліції в центр Києва не направляють. Це чергова ротація правоохоронців, які чергують у центральній частині столиці для забезпечення охорони громадського порядку”, - наголосили у МВС і закликали ЗМІ ”не маніпулювати громадською думкою та перевіряти достовірність інформації в офіційних джерелах”.