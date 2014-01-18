Віктор Дубовик: В Україні стало менше тяжких правопорушень

Упродовж року міліція забезпечила реагування на майже 4,7 мільйона заяв та повідомлень громадян. Це – найбільший рівень заяв за всі попередні роки. Якість роботи своїх колег у регіонах працівники апарату МВС перевіряють методом невеликого соціологічного дослідження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик заявив під час засідання колегії МВС України, присвяченої підбиттю підсумків роботи відомства у 2013 році.

За його словами, кардинальні корективи в роботу міліції внесло нове кримінальне процесуальне законодавство. Зміни торкнулися всіх напрямків службової діяльності – від етапу реєстрації заяв громадян та проведення за ними перевірок і аж до моменту направлення кримінальних проваджень до суду. Для організації цього процесу у відомстві було оновлено понад 30 основних нормативно-правових актів, змінено методологію та організацію роботи.

Віктор Дубовик наголосив, що напружена соціально-політична ситуація в державі вимагала роботи особового складу в умовах підвищеного навантаження. Зокрема, спостерігалося штучне нагнітання пристрастей навколо діяльності міліції з боку окремих політичних сил, намагання дестабілізувати правоохоронну систему як одну з основ державності.

Проте в цих складних обставинах працівники органів внутрішніх справ діяли професійно, гідно переносили фізичний та моральний тиск, не допустили загострення ситуації окремими радикально налаштованими організаціями. Завдяки цьому у країні забезпечено верховенство права, конституційний лад та громадський спокій.

Упродовж року міліція забезпечила реагування на майже 4,7 мільйона заяв та повідомлень громадян. Це – найбільший рівень заяв за всі попередні роки. Проте збільшення кількості заяв громадян можна розцінювати як зростання рівня їх довіри до органів внутрішніх справ, у першу чергу – до компетентності в розкритті кримінальних правопорушень.

– Поряд з тим, криміногенна ситуація має стійку тенденцію до стабілізації. Підтвердженням моїх слів є зменшення на 23 тисячі масиву тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, – підкреслив Віктор Дубовик.

Він відзначив зниження рівня злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи і недоторканості громадян. Зокрема, мова йде про зменшення кількості умисних убивств, розбійних нападів та зґвалтувань, фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі – зі смертельними наслідками.

Завдяки належній взаємодії з органами прокуратури та судами правоохоронці стали краще розкривати резонансні види кримінальних правопорушень, у першу чергу – тяжкі та особливо тяжкі. Як наслідок суттєво зменшився залишок нерозкритих злочинів цих категорій.

Віктор Дубовик поставив перед начальниками територіальних органів внутрішніх справ завдання проаналізувати стан криміногенної ситуації в регіонах, висвітлити відповідні відомості в засобах масової інформації, на сесіях та засіданнях колегій органів державної влади і самоврядування. Також будуть організовані виступи дільничних інспекторів міліції в районних та селищних радах, трудових колективах, аби об'єктивно поінформувати громадян про стан правопорядку на тій території, де вони проживають.

Тим часом керівництво МВС зацікавлене у здійсненні контролю за якістю роботи зі зверненнями громадян. Зокрема, представниками апарату МВС здійснюється детальний аналіз скарг громадян. Крім того, вже запроваджена практика проведення власними силами соціологічного дослідження у вигляді телефонного опитування потерпілих від розбоїв, грабежів та квартирних крадіжок. При опитуванні з’ясовуються 3 питання: час приїзду міліції, робота на місці події та культура спілкування.

Віктор Дубовик поставив перед керівниками територіальних органів МВС запровадити аналогічні опитування потерпілих, проводити щоденний аналіз черговими частинами повторних дзвінків та з’ясовувати причини несвоєчасного реагування.

– Вважаю, що ця новація могла б стати новим іміджевим проектом МВС. Найголовніше, що ви – начальники регіональних управлінь – будете мати реальну картину роботи своїх підлеглих, а також упереджувати масу скарг на дії міліціонерів, – наголосив перший заступник Міністра внутрішніх справ України.