Під час сутичок у Києві постраждали понад 30 правоохоронців - МВС

Під час сутичок, що тривають у Києві біля Європейської площі, постраждало понад 30 правоохоронців.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«У них діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, забиття та отруєння невідомими речовинами», - говориться в повідомленні.

Також уточнюється, що більш як десять працівників органів внутрішніх справ госпіталізовані, 4 з них перебувають у тяжкому стані.

Інформації про поранених серед мітингувальників наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва на вулиці Грушевського не вщухають вже кілька годин. Вони почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції.

У Києві протягом більш як місяця обмежено доступ громадян в урядовий квартал. Зокрема, перекрита вантажівками та автобусами вулиця Грушевського та вулиця Інститутська.