Бійці „Беркуту” розповіли чим обстрілюють їх мітингувальники

У Києві на вулиці Грушевського мітингувальники обстрілюють правоохоронців металевими кульками. Крім того, для спричинення тілесних ушкоджень радикально налаштовані правопорушники використовують гайки, болти, «їжаки» із шипами та інші предмети, що можуть бути небезпечними для правоохоронців та оточуючих.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 19 січня значна група агресивно налаштованих активістів у касках та з масками на обличчі спробували прорватися крізь «живий ланцюг» з міліціонерів. Провокуючи правоохоронців, зловмисники почали застосовувати проти працівників міліції димові шашки, «фаєри», битки, дерев’яні палиці із цвяхами, каміння, залізні інструменти.

Окрім цього, мітингувальники кидали у бік правоохоронців металеві кульки, гайки, болти та інші предмети, що можуть бути небезпечними для правоохоронців та оточуючих.

Працівники спецпідрозділу продемонстрували побиті шоломи, рани на голові та понівечений одяг. За їхніми словами, агресивно налаштовані демонстранти прийшли не з миром: із самого початку погрожували палити та різати. Один із мітингувальників, який з кухонним ножем прийшов до місця проведення акції, заявив: «Я прийшов вас різати!».

Зі слів працівників «Беркуту», окрім усього задіяного арсеналу радикали активно використовували і так звані «їжаки» – смуги із шипами. Вони були розкидані по усьому периметру. У такий спосіб активісти робили «коридор» із шипів упродовж дороги. Ноги пробивало наскрізь. Серед розкиданого каміння розгледіти «їжака» було украй складно.

Самі правоохоронці зазначають: їх не залишало відчуття, що потрапили у середньовіччя. Більшість із радикалів носять невідому символіку. Найбільш активних працівники міліції затримали. Раніше учасники акції пошкодили та підпалили 4 службових автобуса правоохоронців та 2 автомобіля «ЗИЛ».

Нагадаємо, що 19 січня Слідчим управлінням ГУМВС України в м. Києві за цими фактами було відкрито кримінальні провадження за ст. 294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

„Міліція закликає організаторів та учасників масових акцій утриматися від порушень чинного законодавства, оскільки за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність”, - наголошується у повідомленні.