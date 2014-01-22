Азаров доручив надати фінансову допомогу правоохоронцям, які постраждали під час зіткнень

Прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив надати співробітникам правоохоронних органів, які постраждали під час зіткнень в Києві, та їхнім сім`ям всю необхідну допомогу і підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Держава належним чином оцінить мужність своїх громадян у погонах, а постраждалі, яких, на жаль, багато, та їхні сім`ї одержать всю необхідну допомогу і підтримку», - відзначив він.

Прем`єр доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку підготувати рішення уряду «про надання такої допомоги з резервного фонду».

«Потрібно ретельно все врахувати: і лікування, і реабілітацію, і компенсацію збитків постраждалим правоохоронцям і вирішення їхніх житлово-побутових проблем. Терміново внесіть цей проект на наступне засідання уряду», - наголосив Азаров.