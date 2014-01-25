Доля двох захоплених міліціонерів наразі невідома

Двох із захоплених у п’ятницю ввечері “охороною майдану” працівників міліції продовжують утримувати у будівлі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, всю ніч тривали перемовини міліції з декількома опозиційними народними депутатами, але вони не змогли вплинути на лідерів угруповань, які контролюють КМДА.

«Наразі немає жодної інформації, в якому стані знаходяться правоохоронці. МВС України вимагає негайно звільнити захоплених. У разі не виконання вимог, міліція буде вимушена застосувати заходи зі звільнення захоплених», - наголошується у повідомленні.

Третій міліціонер знаходиться у госпіталі у важкому стані. Він отримав ножове поранення грудини з пошкодженням легенів.

МВС просить мирних громадян покинути будівлю КМДА та прилеглу територію.