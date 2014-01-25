Залишається невідомою доля двох працівників міліції, яких захопили в заручники

Доля двох працівників міліції, які були захоплені під час виконання службових обов’язків ввечері 24 січня неподалік від столичного Майдану Незалежності охороною Майдану до цього часу невідома.

Про це повідомило УНІАН джерело в МВС України.

За інформацією джерела, рідних та близьких працівників міліції не пропускають до КМДА, де за інформацією правоохоронців утримують заручників.

Як зазначили у правоохоронному відомстві, «оприлюднене сьогодні у ЗМІ Штабом національного спротиву спростування інформації про захоплення та утримання в заручниках двох працівників міліції викликає занепокоєння щодо можливої загрози життю та здоров‘ю двох правоохоронців, які стали першими заручниками Євромайдану».

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері неподалік від столичного Майдану Незалежності охорона Майдану напала на трьох працівників міліції, які знаходились при виконанні службових обов’язків, поранивши одного із них.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час нападу одному із правоохоронців одразу був нанесений удар ножем.

”Захоплених правоохоронців утримували в будинку КМДА. Зараз поранений звільнений та вже госпіталізований, йому надається допомога. Доля ще двох міліціонерів невідома”, - зазначили в МВС.

На вул. Грушевського у Києві пізно ввечері 24 січня мітингувальники поновили активність по відношенню до міліції. Зокрема, вони знов підпалили весь ланцюг шин, які знаходяться на першій барикаді - від колонади стадіону Динамо до прилеглих навпроти будинків. У свою чергу, співробітники МВС підсвічують прожекторами територію, на якій знаходяться протестуючі. Час від часу лунають вибухи, схожі на світло-шумові гранати, чутно постріли, характерні для травматичної зброї.