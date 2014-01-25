Звільнено міліціонерів, які були захоплені і утримувалися у КМДА

Звільнено міліціонерів, які були захоплені і утримувалися у приміщенні КМДА.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко подякував тим, хто долучився до звільнення двох працівників міліції, яких охоронці Майдану утримували у будівлі Київської міської державної адміністрації.

Про це він заявив у своєму зверненні до співгромадян, текст якого передано УНІАН.

«Хочу подякувати всім тим, хто долучився до звільнення двох працівників міліції, яких захопили, так звані «охоронці майдану», і утримували у будівлі КМДА. У переговорному процесі нам допомагали і мирні мітингувальники, і посли іноземних держав», - зазначив Захарченко.

За його словами, «полонені правоохоронці піддалися тортурам і зараз госпіталізовані».

«І це не перший випадок безчинств, які кояться у захоплених будівлях, де екстремісти б’ють і катують людей», - запевнив міністр внутрішніх справ.

Він звернувся до лідерів опозиції: «Якщо ви дійсно патріоти та бажаєте зберегти нашу державу, проявіть політичну зрілість та мудрість. Це не гра у війну. Тут реальні жертви - заживо палають міліціонери, екстремісти відстрілюють людей. Вони ховаються за спинами дітей та жінок, їм потрібний хаос. На крові не збудувати міцну державу.

Залиште радикалів, ніхто не буде перешкоджати мирному протесту, переходьте в будь-яке інше, безпечне місце».

«Я, як міністр внутрішніх справ, гарантую вам сприяння у цьому міліції та безпеку мирних мітингувальників. Тих, хто залишиться на Майдані та у захоплених будівлях, ми будемо вважати екстремістськими угрупуваннями», - сказав Захарченко і попередив: «У разі виникнення небезпеки, та переходу радикалів до активних дій будемо вимушені застосувати силу».