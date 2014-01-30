У Горлівці в офіс «Батьківщини» кинули пляшки із бензином

У Горлівці Донецької області невідомі вибили вікна в офісі міської організації партії «Батьківщина» і закинули туди пляшки з невідомою сумішшю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облорганізації ВО «Батьківщина», офіс міськорганізації «Батьківщини» розташований на першому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку, і жителі цього будинку вже вранці 29 січня помітили, що розбиті вікна офісу.

За словами заступника голови Горлівської міськорганізації ВО «Батьківщина» Ганни Рзаєвої, «всередині приміщення був пакет з пляшками, три вікна розбиті в нарадчій кімнаті і кабінеті, в кімнатах - стійкий запах, швидше за все, бензину».

Вона повідомила, що була викликана міліція і слідчі після обстеження місця події забрали з собою пляшки з невідомою сумішшю в якості речових доказів.

«Будемо чекати результати роботи правоохоронних органів», - сказала Рзаєва, зазначивши, що даний погром пов`язує з «черговою спробою влади залякати представників опозиції, які борються за права і свободи людини в східному регіоні».

У прес-службі «Батьківщини» також повідомили, що 25 січня в Горлівці було здійснено напад на поліграфічне підприємство, яке друкувало газети Донецької обласної парторганізації ВО «Батьківщина». І в результаті цього нападу були побиті двоє людей і знищено частину тиражу опозиційного видання «Донецька Батьківщина».