У МВС заявляють про необхідність оновлення закону про внутрішні війська

Заступник командувача внутрішніх військ МВС України – начальник штабу генерал-майор Олександр Кривенко заявляє про необхідність оновлення закону про внутрішні війська і відкидає політичне підґрунтя у підготовлених змінах.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Кривенка у зв’язку із чисельними зверненнями представників ЗМІ до Головного управління внутрішніх військ та з метою роз`яснення положень підготовленого нормативно-правового акту.

За словами Кривенка, найближчим часом Кабінет міністрів планує розглянути зміни до Закону України ”Про внутрішні війська МВС”.

«Законопроект тривалий час знаходився у Кабінеті міністрів України й підійшла черга його розгляду. І ніякого політичного підґрунтя під цим немає. Ми намагаємось у даному законі відобразити всі ті нормативні акти, які існують зараз у державі і привести їх у відповідність, щоб не було протиріч між ними», - наголосив він.

Представник МВС запевнив, що підготовлений законопроект є актуальним.

«Це не є закон, прийняття якого вирішилося останнім часом. Над ним ми працювали вже декілька років. Внутрішні війська - це структура, яка постійно розвивається, як і все українське суспільство, і зміни до закону ми і в минулому, і у позаминулому році намагалися внести, але нам пояснювали, що це недоцільно, поки не буде відпрацьовано ”Концепцію реформування правоохоронної системи держави”. На жаль, ця Концепція до цих пір не прийнята, а життя - це життя, і в існуючому Законі України ”Про внутрішні війська МВС України” існує ряд протиріч іншим законам», - прокоментував Кривенко.

Як приклад протиріч він навів існування Положення про проходження служби, що затверджується Кабінетом міністрів, та Положення про проходження служби військовослужбовцями, що затверджено Президентом України.

«Наступний елемент – у законі прописано, що внутрішні війська взаємодіють тільки із органами внутрішніх справ, у той же час внутрішні війська виконують завдання в інтересах сімнадцяти міністерств та відомств. І, звичайно, виконувати ці завдання без організації взаємодії з ними ми не можемо», - зазначив Кривенко.

Також, за його словами, внутрішні війська взаємодіють із громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, іншими центральними органами виконавчої влади і це теж повинно бути прописано в законі.

«Цей законопроект пройшов погодження з міністерствами та відомствами, тобто настала реальна необхідність внести зміни в існуючий закон, привести до вимог сьогодення. Ніяких інших вимог, як там пишуть, надати право застосування зброї. Якщо внутрішні війська мають право і так застосувати зброю в мирний час, то в особливий період при введенні надзвичайного стану вони тим більше можуть її застосовувати. Тобто ніяких нових рішень у цьому немає», - стверджує Кривенко.