У Києві спалили близько 20 автівок із львівськими номерами

У Києві сьогодні вночі спалили близько 20 автомобілів із львівськими номерами. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст каналу «1+1» Руслан Сенічкін.

На сторінці також є відео, де видно як горить автомобіль.

«Горить машина мого товариша Андрія Хархаліса, режисера каналу СТБ. Він попереджає, що якщо машина з номерами західних областей, особливо львівськими - знімайте їх на ніч», – написав Сенічкін.

Додамо, що станом на 09:30 на сайтах ДСНС та МВС відсутня будь-яка інформація про масові підпали автомобілів у Києві.

Нагадаємо, 30 січня близько 03:00 невідомі на вулиці Машинобудівній підпалили «Шкоду» із львівськими номерами. Цей факт у міліції підтвердили, проте відмовилися конкретизувати, за якою саме статтею відкрито провадження.

Zaxid.net