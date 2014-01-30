Під час спроби захоплення Чернігівської ОДА постраждало 20 міліціонерів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування за фактами масових заворушень, захоплення будівель органів влади та спричинення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів.

За даними лікарні при УМВС в Чернігівській області за медичною допомогою звернулися 20 працівників міліції, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 25 січня під час спроби захоплення адмінбудівлі Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, четверо правоохоронців зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні, один лікується амбулаторно. Решта працівників міліції, які звернулися до медичного закладу, отримали повну своєчасну допомогу і повернулися до виконання службових обов’язків. Двоє міліціонерів під стінами облдержадміністрації отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та забійні рани голови, ще у двох - акустичні травми вух.

Значна частина постраждалих міліціонерів отримали забої голови, кінцівок і спини, а також хімічні опіки очей невідомим газом. Отримали поранення і заступники начальника УМВС в Чернігівській області.

Зараз слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами масових заворушень, захоплення будівель органів влади та спричинення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів:

- за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України (Масові заворушення) - караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років;

- за частиною 1 статті 341 Кримінального кодексу України (Захоплення державних або громадських будівель чи споруд) - караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років;

- за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) – карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Триває досудове розслідування.