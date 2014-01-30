У Фастові невідомі повалили 6-метровий пам’ятник Леніну

У місті Фастів на Київщині невідомі повалили пам’ятник Леніну.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, сьогодні о 06.30 до Фастівського міського відділення міліції за телефоном «102» надійшла інформація, про те, що невідомі особи біля міської адміністрації зруйнували пам’ятник Леніну.

На місці правоохоронці з’ясували, що невстановлені громадяни за допомогою лебідки та тросу повалили пам’ятник, в результаті чого пошкодили статую висотою близько 6 метрів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи із встановлення осіб, які вчинили акт вандалізму, йдеться в повідомленні.