Міліція Києва проводить розслідування за фактами загоряння автомобілів і спростовує, що палять виключно авто із західних регіонів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, «протягом ночі по спецлінії 102 з різних районів Києва надійшло 17 повідомлень про пожежу автомобілів. Правоохоронці виїжджали на кожну адресу, звідки надходив виклик. За всіма фактами пожеж працівниками міліції на місці проводився ряд необхідних першочергових слідчих дій».

«Попередньо встановлено, що з 17 автомобілів лише 4 мали реєстрацію різних регіонів України, на інших – державні знаки Києва. Всі потерпілі, фактичні власники автівок – місцеві мешканці», - підкреслюють в міліції.

Наразі за кожним фактом пожежі міліцією Києва відкрито кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України: «Умисне знищення або пошкодження майна». Проводиться досудове слідство. Причини пожеж встановлються.

*** ЗМІ повідомляють, що у Києві палять машини з львівськими номерами. За інформацією Ipress.ua, у Києві вночі невідомі підпалили близько 20 автомобілів із номерами ”ВС” і ”АС”. Так, сьогодні вночі згоріла машина режисера каналу СТБ Андрія Хархаліса. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

”Сьогодні вночі підпалили нашу машину, номера ВС, згоріла половина. Скоріш за все, відновити не вдасться. Львів`яни у Києві, будьте обережні!”, - закликає він.

Очевидці розповідають, що пожежники, яких викликали одразу після підпалу, так і не приїхали. Власники намагались врятувати автомобіль власними силами, гасячи вогонь вогнегасником та власними силами.

”Так сьогодні о 2:45 згоріла і наша машина. Номери ВС. Пожежна їде вже 30 хв, гасили своїми силами. Пожежна взагалі не приїхала”, - пишуть користувачі у Facebook.

Львів`ян, які приїхали до Києва власними автомобілями, застерігають берегти своїх ”залізних коней”. ”Почали з Академмістечка, вже дійшли до Шулявки”, - попереджають власників автомобілів з львівськими номерами.