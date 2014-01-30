МВС встановлює осіб, які фігурують на відео активіста «Правого сектору»

Слідчі МВС встановлюють осіб, які фігурують на відео, що оприлюднив активіст «Правого сектору». Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськості МВС України.

У відеоролику, оприлюдненому в інтернеті, людина, яка називає себе активістом «Правого сектора» розповідає про особливості діяльності цієї організації. Зокрема, роботу «хіміків» та використання активістами вогнепальної зброї.

Слідчі здійснюють перевірку цієї інформації та встановлюють осіб, які фігурують на відео.

Чоловік під час своєї розповіді продемонстрував відео отримання активістами зброї, яка була у розібраному вигляді схована у буханках хлібу.

Не виключено, що саме з цієї зброї було вбито декількох учасників масових заворушень на вулиці Грушевського.