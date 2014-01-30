Правоохоронці останніми днями не застосовують силу до протестувальників, незважаючи на провокації – Кожара

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що правоохоронні органи останні дні м`яко ставляться до протестувальників попри те, що останні продовжують провокувати правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Кожара зробив на зустрічі з главами дипломатичних місій ЄС, США, Канади, Норвегії, Росії та Швейцарії.

“Хотів би сказати, що протягом останніх днів силові і правоохоронні органи демонструють абсолютну толерантність. Їм надано вказівки не використовувати спеціальні заходи. На минулому брифінгу ви бачили, як протестуючі кидали в загони міліції “коктейлі Молотова”, і з боку правоохоронних органів не було ніякої реакції. Хоча ви знаєте, що якби такі події відбувались у вашій країні, якою була б тоді реакція з блоку правоохоронців”, - сказав Кожара.

Крім того, він додав, що правоохоронці не затримують учасників масових акцій, що здійснюють напади на правоохоронців, хоча вже встановили їхні особи.

“Влада не застосовує проти цих людей ніяких попереджувальних або каральних дій. Зокрема, нещодавно сім`я пана Данилюка, який очолює реакційну й агресивну організацію “Спільна справа”, спокійно і вільно вилетіла за кордон”, - сказав Кожара.