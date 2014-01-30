Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у нападі на міліціонерів у Херсоні

17:31, 30 січня 2014
Кримінал
0 0

Суворовський районний суд Херсона виніс процесуальне рішення у відношенні двох підозрюваних, які ввечері 27 січня скоїли напад на міліціонерів. Стосовно 23-річного студента обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Він буде поміщений до СІЗО.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, другий зловмисник перебуватиме під домашнім арештом.

Наразі триває досудове розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter