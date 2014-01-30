Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у нападі на міліціонерів у Херсоні
17:31, 30 січня 2014Кримінал
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Суворовський районний суд Херсона виніс процесуальне рішення у відношенні двох підозрюваних, які ввечері 27 січня скоїли напад на міліціонерів. Стосовно 23-річного студента обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Він буде поміщений до СІЗО.
Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, другий зловмисник перебуватиме під домашнім арештом.
Наразі триває досудове розслідування.
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