Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у нападі на міліціонерів у Херсоні

Суворовський районний суд Херсона виніс процесуальне рішення у відношенні двох підозрюваних, які ввечері 27 січня скоїли напад на міліціонерів. Стосовно 23-річного студента обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Він буде поміщений до СІЗО.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, другий зловмисник перебуватиме під домашнім арештом.

Наразі триває досудове розслідування.