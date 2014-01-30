В ДПтС заперечують інформацію про масові заворушення в Київському СІЗО

В Державній пенітенціарній службі заперечують інформацію про масові заворушення та порушення прав людини в Київському СІЗО.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДПтС України в Києві та Київській області.

«Останнім часом в мережі Інтернет продовжує поширюватися інформація про нібито масові заворушення та порушення прав людини в Київському СІЗО.

Повідомляємо, що Київський СІЗО працює в штатному режимі, знаходиться під контролем адміністрації слідчого ізолятору та управління ДПтС України в м. Києві та Київської області», - йдеться в повідомленні.

Як заявили в прес-службі, з метою вилучення заборонених речей у ув’язнених (наркотики, спиртне, гроші, мобільні телефони, колючо-ріжучі предмети та ін.) персоналом установи проводяться планові обшуки.

«Харчування ув’язнених та приймання для них передач відбувається згідно з розкладом дня та без обмежень. Дозволяється передавати варене м`ясо, овочі, фрукти, крупи та інші продукти», - зазначається в повідомленні.

Також в ДПтС запевняють, що «хворим та особам, які потребують медичної допомоги, вона надається в повному обсязі».

Крім того, додали в прес-службі, побачення з рідними та близькими, адвокатами та захисниками відбуваються відповідно до чинного законодавства.

Як повідомлялося, кілька днів тому на сторінці Євромайдану в соціальній мережі Facebook з’явилось повідомлення, що в Лук’янівському СІЗО назріває бунт.

«Початок бунту в Лук’янівському СІЗО! Майданівців розкидують по трійникам і закривають на додаткові замки. Намагаються використати старий сталінський метод натравлювання кримінальників на політичних! Але він не діє, бо 99% в’язнів підтримують революцію, сподіваючись, що після неї буде встановлено справедливе правосуддя. У відповідь мусора почали щемити всіх в’язнів. Наприклад, передачі обмежили до того, що не приймають навіть варені картоплю і буряк. Забирають у в’язнів при обшуках навіть те, що ніколи не чіпали. Декого б’ють нереально сильно! Тюрма на межі бунту, бо це тортури!», - наголошується в повідомленні.