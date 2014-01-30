В розважальних закладах Одещини із метою шантажу знімали й записували розмови відвідувачів

В Одеській області в розважальних закладах незаконно використовувалися відеокамери та мікрофони з метою шантажу відвідувачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, 15 січня в рамках початого СБУ кримінального провадження за ч.2 ст.359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України проведено санкціоновані обшуки у зазначених закладах в одному з міст регіону.

«За результатами слідчих дій правоохоронці виявили й вилучили 25 мініатюрних відеокамер і мікрофонів, закамуфльованих під пожежні датчики, датчики руху, а також спеціальне комп`ютерне обладнання, на якому накопичувалися відеоматеріали для подальшого шантажу відвідувачів», - повідомили в прес-службі.

Згідно з висновком експертів, вилучене обладнання належить до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області за даним фактом здійснюється досудове розслідування. Інкримінована зловмисникам стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.