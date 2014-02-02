Палій машин каже, що його найняли у Будинку профспілок – МВС

Іноземець, підозрюваний у підпалах автомобілів у Києві, на допиті у міліції розповів, що замовлення на підпал машин він отримав у Будинку профспілок.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За словами затриманого, під час пошуків роботи у столиці він познайомився з чоловіком, який запропонував йому заробити на підпалах машин, й пообіцяв 600 грн. «Для виконання цього «завдання» чоловіки пішли до Будинку профспілок, піднялися на 5-ий поверх, де їх зустріли люди у масках. Останні передали виконавцям перелік машин, які потрібно підпалювати, гроші, а також бензин», – зазначають у міліції.

Після цього зловмисники відправилися на «завдання», де даний громадянин був затриманий, а співучаснику злодіяння вдалося втекти.

Нагадаємо, 1 лютого вночі під час патрулювання житлового масиву у Подільському районі Києва, працівники міліції затримали громадянина Грузії, який підозрюється в умисному знищенні чужого майна.