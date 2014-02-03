Регіоналу, який виступив на Євромайдані, побили авто

Народний депутат від Партії регіонів Віталій Грушевський заявив, що невідомі розбили йому вікно в машині.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я вийшов після ефіру на "Громадському.ТБ" і побачив, що у мене розбите ліве заднє вікно. У мене нічого не вкрали, але цей факт говорить про те, що в Києві і по всій Україні вирує беззаконня", - заявив Грушевський.

Він також зазначив, що не збирається писати заяву в міліцію.

Сьогодні на Майдані зі сцени було оголошено про вихід з Партії регіонів нардепа Віталія Грушевського. Однак, сам нардеп заявив, що він не виходив з ПР, а ведучий з Майдану Євген Нищук помилився, коли оголосив про його вихід.

За його словами, він прийшов на Майдан висловити свою громадянську позицію. У свою чергу ведучий Євген Нищук заявив, що він розцінив появу Грушевського на сцені Майдану, як факт виходу з Партії регіонів.