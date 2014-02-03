Булатов не дав конкретної інформації про своє викрадення - МВС

Представники слідства тричі намагалися його допитати, однак жодної суттєвої деталі про скоєний стосовно нього злочин лідер так званого «Автомайдану» так і не надав. Така поведінка потерпілого наводить на думку, що він не бажає співпрацювати зі слідством.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За словами заступника начальника Головного слідчого управління МВС України Олега Татарова, наразі триває розслідування кримінального провадження за фактом зникнення Дмитра Булатова.

Правоохоронці були змушені констатувати, що тричі намагалися допитати його в якості потерпілого, проте першого разу Булатова не вдалося допитати через стан здоров’я, а також через присутність великої кількості людей – політиків, захисників, які не давали провести слідчу дію. Пізніше потерпілий надав лише ймовірний колір мікроавтобуса, на якому його викрадали. З третього разу допит відбувся, але уточнюючої інформації працівникам слідства знову надано не було.

У міліції наголошують,що потерпілий заявив, що його ймовірно викрадали на мікроавтобусі синього кольору, а точного місця викрадення він не пам’ятає. «Така поведінка Булатова наводить на думку, що він не бажає співпрацювати зі слідством», – зазначають у міліції.

«Навіть прикмет злочинців, які могли би бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, він нам не надає», – зазначає Татаров.

Проте слідство проводиться далі, встановлюються свідки кримінального правопорушення. По ймовірному маршруту руху Булатова встановлюються місця розташування відеокамер та відеореєстраторів на автомобілях, які могли там знаходитися в той час, коли зник потерпілий.

Крім того, міліціонери допитують свідків, здійснюють по квартирні обходи з метою виявлення інформації, що сприятиме розкриттю злочину.

«Але небажання потерпілого і громадян, які його консультують, допомагати слідству не дає можливості об’єктивно і швидко встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення», – підкреслив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.