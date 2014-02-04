У Донецьку при затриманні злочинця поранено чотири міліціонера

3 лютого о 18.25 у Ленінському районі міста Донецька під час затримання злочинця четверо працівників Донецького міськуправління ГУ МВС України в Донецькій області дістали тяжкі вогнепальні поранення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця) КК України.

Прокурором області Олегом Сюсяйло прийнято рішення доручити розслідування кримінального провадження слідчому управлінню прокуратури Донецької області. Нині створено спільну слідчо-оперативну групу слідчих і визначено план першочергових дій.

Особу зловмисника вже встановлено. Органами міліції вживаються заходи з його затримання. Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокурора області.