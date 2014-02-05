Міліція через блокування дороги в Одесі відкрила провадження

В Одесі міліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування дороги власниками автомобілів, які ввечері 4 лютого близько двох годин блокували рух транспорту на одній з основних трас, протестуючи проти зміни власника парковки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 4 лютого о 18:30 до Суворовського райвідділу міліції Одеси надійшла інформація про те, що навпроти будинку № 147/1 на проспекті Добровольського (біля магазина «Білла»), близько 30 чоловік перекрили дорогу.

«Установлено, що громадяни, які є власниками паркувальних місць на автомобільній стоянці, розташованій неподалік, обмежили там рух автотранспорту (ходили по пішохідному переходу). Свої дії вони пояснили тим, що не згодні із зміною керівництва автостоянки», - повідомили у відділі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Згідно з цією статтею, подібні діяння караються штрафом від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до 6 місяців або позбавленням волі на термін до 2 років.

Нагадаємо, 4 лютого у Суворовському районі Одеси автовласники перекрили проїжджу частину проспекту Добровольського. Люди безперервно ходили по пішохідному переходу, в результаті чого утворилася значна автомобільна пробка. Вищеназваний проспект є однією з основних магістралей, що пов`язують даний район з центром міста.

Як пояснили журналістам протестувальники, спірна автомобільна стоянка майже на 200 місць знаходиться за адресою пр. Добровольського, 157. За словами оператора стоянки Ірини Шевченко, у неї в наявності є документи, які підтверджують її юридичні права. Вона розповіла, що напередодні ввечері на стоянку з`явилися молодики «спортивного типу», які «побили охоронця, зламали сейф, звідки забрали документи і печатку».

4 лютого приїхав чоловік, який назвався Ігорем Мельником і сказав, що є представником нового власника. Він намагався запевнити власників автомобілів, чиї машини паркуються на стоянці, що плата за паркування залишається тією самою - 150 грн на місяць. Він також сказав, що у нього є договір з комунальним підприємством «Парксервіс». У свою чергу, Шевченко заявила, що про розірвання договору з нею їй нічого не відомо.

Власники машин продовжували блокувати проїжджу частину, поки на місце події не прибули представники Суворовської районної адміністрації, зокрема, її голова Олександр Александрочкін і співробітники міліції.

Деякі водії намагалися проїхати, «проштовхуючись» між протестувальниками. У конфлікт втрутилися співробітники міліції. Чиновникам вдалося переконати протестувальників розійтися, а Шевченко і Мельника з`явитися до райадміністрації зі своїми пакетами документів для врегулювання конфлікту. До з`ясування обставин на автостоянці залишилися охоронці обох сторін – Мельника і Шевченко.