У Донецьку посадовець вимагав у безхатченка 8 тис. грн хабара

Директор однієї з комунальних установ Донецька вимагав у безхатченка 8 тис. грн хабара за те, щоб влаштувати його в притулок для тимчасового мешкання. Посадовця правоохоронці затримали на місці злочину при передачі грошей.

Як повідомили у прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області, правоохоронці потерпілому допомогли отримати тимчасову реєстрацію в притулку, і тепер він зможе отримувати пенсію.

Встановлено, що директор комунальної установи створював умови для отримання хабарів від 5 до 10 тисяч гривень від родичів осіб, котрі не мають постійного місця проживання (інвалідів, пенсіонерів, колишніх ув’язнених), за оформлення в притулок.

Аналогічна пропозиція надійшла донеччанину, який, звільнившись з місць позбавлення волі, не мав місця проживання і коштів для існування та сподівався поселитися в притулку. Чоловік звернувся до знайомого з проханням запозичити необхідну суму. Проте той, обурений незаконним продажем койкомісць, заявив у міліцію.

«Зловмисник був затриманий на місці злочину. За фактом вимагання неправомірної вигоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.368 КК України. Фігуранту повідомлено про підозру. Максимальне покарання, яке йому загрожує, – до 4 років позбавлення волі», – розповів начальник відділу ДСБЕЗ Донецького міського управління Руслан Хомічук.