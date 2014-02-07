МВС: Перемир’я та переговорний процес не мають бути порушені

У МВС України наголошують, що наразі триває перемир’я та переговорний процес у Верховній Раді між владою та опозицією. Їх у жодному разі не можна порушувати, аби не спровокувати нові масові безлади.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як йдеться в повідомленні, «Міністерство внутрішніх справ непокоїть той факт, що навіть після останніх подій, пов’язаних з нібито викраденням активістів так званих «євромайдану» та «автомайдану», затриманням окремих озброєних громадян, погромів у центрі столиці та побиття людей учасники масових безладів, продовжують звинувачувати представників влади у здійсненні провокацій. Ось і після вчорашнього вибуху так звані «коменданти євромайдану» вкотре звинуватили когось у провокації – пронесенні до Будинку профспілок вибухівки у коробці з написом «ліки». Проте ця версія викликає ряд питань. Зокрема, хто, як не виключно самі учасники праворадикальної організації, могли потрапити на п’ятий поверх, який вони ж самі посилено охороняють? Крім того незрозуміло, навіщо проносити ліки на 5 поверх, де розташовуються активісти «Правого сектора», якщо медпункт розташований в іншому місці?».

У МВС «викликає питання незрозуміла позиція «комендантів» захоплених будівель. Вони самочинно ухвалюють рішення не допускати у приміщення працівників міліції, які зобов’язані провести там огляд місця події та зібрати необхідні речові докази».

«Ще одне питання – своєрідна періодичність, з якою виникають резонансні події навколо «євромайдану». Вже стає тенденцією таке явище, коли наприкінці тижня обов’язково стаються якість пригоди з учасниками масових заворушень, і це дає формальний привід зібрати чергове «віче»», - вважають в міліції.

«У МВС України наголошують, що наразі триває перемир’я та переговорний процес у Верховній Раді між владою та опозицією. Їх у жодному разі не можна порушувати, аби не спровокувати нові масові безлади», - зазначили в УЗГ МВС України.