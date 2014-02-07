У Криму розстріляли бізнесмена

Директора приватної будівельної фірми застрелено у четвер ввечері у селі Кипарисове в Криму, міліція шукає вбивцю. Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС у Криму.

За попередньою інформацією, бізнесмен разом зі знайомим під`їхав на автомобілі до магазину за покупками. При виході з торгового закладу до нього підбіг одягнений в куртку з накинутим на обличчя капюшоном чоловік і з півтора метрів кілька разів вистрілив. Смерть 50-річного жителя Алушти настала у результаті кульових поранень, одержаних у ділянку серця. На місці події вилучено гільзи і набої калібру 9 мм.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), її санкція - від 7 до 15 років ув`язнення.

Правоохоронці відпрацьовують всі версії. Як основна розглядається версія вбивства, пов’язана з комерційною діяльністю.

У підприємця залишилися четверо неповнолітніх дітей.