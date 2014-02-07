Поранених від вибуху в Будинку профспілок відправили до Львова

Самооборона Майдану направила до Львова людей, які постраждали під час вибуху в Будинку профспілок 6 лютого.

Як передає УНІАН, про це на прес-конференції повідомив народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Андрій Парубій.

«Ситуація дуже проста - у Львові ми можемо гарантувати їм безпеку, й тому Роман вчора поїхав на Львів, а Назар в ці хвилини перебуває в напрямку Львова», - сказав Парубій.

За його словами, у Львові хлопцям буде надана повна медична допомога, а також гарантована безпека.

Як повідомляв УНІАН, за даними активістів Майдану, 6 лютого близько 9.30 стався вибух у Будинку профспілок. Вибухнула коробка з нібито ліками, постраждали двоє чоловіків. В одного відірвана кисть руки біля другого травмований очей. Постраждалих направили в київську лікарню №17. З медустанови, як повідомив керівник охорони Будинку профспілок Анатолій Медвідь, їх намагалися забрати правоохоронці.

В Управлінні зв'язків з громадськістю МВС повідомили, що міліція не може об'єктивно розібратися у справі, оскільки її не пустили в Будинок профспілок.