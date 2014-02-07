Затримали банду, яка вбила російського бізнесмена у Києві

Правоохоронці затримали злочинну групу у складі 5 осіб, які в листопаді минулого року скоїли замовне вбивство російського бізнесмена у Києві.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин.

За його словами, члени групи перевіряються на причетність до скоєння інших тяжких злочинів, у тому числі на причетність до масових заворушень під час акцій протесту у центральній частині Києва.

Під час обшуку в учасників групи вилучено величезний арсенал зброї, зокрема два автомати (АКМСУ-74 та Томпсон), вісім пістолетів, мисливську рушницю «Маверік» 12 калібру, обріз мисливської рушниці 12 калібру, понад 300 набоїв і саморобні пристрої для стрільби. А також 38 вибухових пристроїв, у тому числі «коктейлі Молотова» й вибухові пакети з цвяхами. Окрім цього було вилучено бронежилет, радіостанцію, радіосканер, димові шашки, маски з прорізями для очей, кастети, а також значну кількість наркотичних речовин.

Нагадаємо, у місті Києві 6 листопада минулого року із застосуванням вогнепальної зброї було скоєно вбивство підприємця з Росії. На території нашої держави потерпілий займався реалізацією та здачею в оренду швейного обладнання. Як вже встановлено, саме компаньйон потерпілого замовив його убивство. За попередньою версією, мотивом скоєння злочину став розподіл майна.

На даний час за підозрою у вчиненні замовного вбивства затримано шістьохосіб, у тому числі замовника. Вони перевіряються на причетність до вчинення інших тяжких злочинів.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (умисне убивство) КК України. За скоєне передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.