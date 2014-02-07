У МВС наголошують, що перебувати на Майдані небезпечно

Наразі триває перемир’я та переговорний процес між владою та опозицією, проте це не заважає злочинним угрупуванням скоювати все нові й нові злочини, прикриваючись праворадикальною ідеологією.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Частина громадян, які наразі перебувають у центрі Києва, налаштовані на мирне висловлення своєї громадянської позиції, проте слід зазначити, що паралельно на території так званого «євромайдану» скупчилися кілька організованих злочинних угрупувань. Їх члени, які називають себе «самообороною євромайдану», продовжують озброюватися, закуповувати амуніцію та зброю, фактично стаючи незаконним воєнізованим формуванням. Крім того, ці громадяни вчиняють кримінально карані діяння – побиття та викрадення людей, катування, пограбування, пошкодження майна тощо.

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Зокрема, упродовж двох останніх діб у центрі Києва постраждали 11 громадян. 9 з них були побиті, в результаті чого четверо людей опинилися на лікарняних ліжках. Двох потерпілих зловмисники пограбували, відібравши в них мобільні телефони.

Один киянин поскаржився на те, що в приміщенні захопленої Київської міськдержадміністрації невідома особа бризнула йому в очі сльозоточивим газом, а ще одного потерпілого доставлено до лікарні з травмою ноги – зловмисники поцілили в нього із травматичної зброї.

Міліція Києва зафіксувала кілька фактів погромів. Група зловмисників пошкодила два ресторани та комп’ютерний клуб у центральній частині столиці.

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Так звані «самооборонці» не зупиняються перед самочинним позбавленням свободи пересування тих людей, які перебувають у центрі Києва. Мова йде не лише про викрадення та катування 4 працівників міліції. Жертвами зловмисників стали навіть представниці одного з благодійних фондів.

Заявниці повідомили, що невідомі особи, які назвалися «охороною євромайдану», завели їх до приміщення будинку Профспілок України та відібрали у них скриньки з грошима, документи та особисті речі. Після цього одну з дівчат силою кинули у підземний перехід. Іншій представниці благодійного фонду молодики нанесли тілесні ушкодження, порвали одяг та познущалися з неї, провівши її частково оголеною через Майдан Незалежності та вигукуючи образливі вислови.

Правоохоронців непокоїть той факт, що учасники масових заворушень вчиняють і більш серйозні злочини. Так, нещодавно працівники ГУБОЗ затримали членів ОЗГ, що займалася викраденням людей та вимаганням викупу. Після того, як гроші були передані зловмисникам, заручника відпустили, а працівники ГУБОЗ МВС України затримали усіх чотирьох викрадачів.

У зловмисників було вилучено 7 одиниць вогнепальної зброї: два автомати Калашникова, 4 пістолети та один карабін, також більше 800 набоїв, бейсбольні битки та маски. Організатор цього угрупування був учасником так званого «євромайдану». У міліції є докази, що члени цього ОЗГ постачали зброю учасникам масових заворушень у центрі Києва.

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Чи не найбільш резонансною подією став учорашній вибух у Будинку профспілок. У його результаті постраждали двоє мешканців Львівщини, один з яких є 15-річним підлітком. Старшому з потерпілих, 20-ти річному парубкові, у результаті вибуху відірвало кисть руки. Молодшого постраждалого учасники масових заворушень спочатку переховували, проте пізніше змушені були доставити до лікувального закладу. Він отримав термічний опік очей 3-го ступеню. Наразі обидва потерпілих госпіталізовані.

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У той же час для правоохоронців є незрозумілою позиція так званих «комендантів» захоплених адміністративних будівель. Вони на власний розсуд приймають рішення щодо того, аби не допускати до огляду місця події членів слідчо-оперативної групи міліції. Такі дії перешкоджають встановленню об’єктивної істини у цій справі та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності. Виникає питання – що приховують ці активісти, відмовляючись пускати міліцію до захоплених будівель?

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Раніше працівники столичної міліції затримали громадянина Грузії, якого підозрюють у спаленні автомобіля. За його словами, під час пошуків роботи у столиці молодик познайомився з чоловіком, який запропонував йому заробити на підпалах машин і пообіцяв 600 гривень. Для виконання цього «завдання» чоловіки пішли до Будинку профспілок, піднялися на 5-ий поверх, де їх зустріли люди у масках. Вони передали виконавцям перелік машин, які потрібно підпалювати, гроші, а також бензин.

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За словами міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, ті, хто вчиняють подібні злочини, свідомо «піднімають градус ненависті» в українському суспільстві.

Наразі у столиці окрім тих працівників, які несуть службу у звичайному режимі, вулиці додатково патрулюють понад 200 оперативних нарядів правоохоронців. Також припинилися масові підпали. У МВС створено потужну оперативну групу, аби якомога швидше викрити винних.