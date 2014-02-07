На Львівщині викрили міжнародний канал контрабанди прекурсору

Співробітники СБУ в Львівській області викрили та припинили протиправну діяльність громадянина України, який налагодив міжнародний канал контрабанди прекурсору – псевдоефедрину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ у Львівській області, 28-річний мешканець Рівненщини замовив у свого родича, котрий тимчасово мешкає в Італії, пігулки до складу яких входить псевдоефедрин. Оскільки цю речовину використовують для подальшого виготовлення наркотичних речовин та психотропів, обіг його в Україні обмежено.

21 січня у місті Здолбунів Рівненської області СБУ затримала зловмисника у пункті видачі міжнародних поштових відправлень під час отримання двох посилок.

Під час огляду пакунків в одному з них правоохоронці виявили та вилучили приховані серед особистих речей 720 пігулок білого кольору.

Експертним дослідженням встановлено, що вказані препарати містять прекурсор – псевдоефедрин.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також їх зберігання з метою збуту) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10-ти до 12-ти років.

За рішенням суду затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.