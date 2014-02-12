На Запоріжжі 18-річний пасинок вбив вітчима

У балці, за селом Дніпровка, місцевий мисливець виявив труп невідомого чоловіка, про що одразу повідомив до Кам’янсько-Дніпровського райвідділу міліції ГУ МВС України в Запорізькій області.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції. З’ясувалося, що смерть потерпілого настала внаслідок черепно-мозкової травми. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники Кам’янсько-Дніпровського райвідділу міліції спільно з фахівцями Управління карного розшуку ГУ МВС області почали відпрацювання найближчих населених пунктів з метою встановлення особи померлого та всіх обставин його загибелі.

Ускладнювало роботу те, що поблизу знаходилися три доволі великих населених пункти, тож працювали паралельно у всіх селах. Єдиною зачіпкою міліціонерів стало татуювання на тілі загиблого. Ця прикмета й дозволила врешті встановити особу померлого. Один з місцевих мешканців згадав, що бачив таке татуювання у 30-річного жителя району. У 2011 році той звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки. З того часу проживав у 45-річної жінки разом з її 18-річним сином.

З’ясувалося, що трійця дуже часто сварилася. Доходило й до бійок. Тож 20 грудня минулого року пасинок загиблого твердо вирішив покласти край всім образам з боку вітчима.

Дочекавшись, коли останній засне, хлопець відправив матір до родичів. Потім взяв металеву трубу та наніс сплячому декілька ударів по голові, від яких той втратив свідомість. Далі витяг його на двір та добив сокирою. Пізніше молодик завантажив тіло вітчима на скутер, вивіз за село та викинув у яр. Наступного дня хлопець зізнався матері. Разом вони вигадали пояснення зникнення чоловіка. Всім сусідам говорили, що той поїхав на заробітки до Росії.

На теперішній час молодик зізнався у вчиненому. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція за цією статтею – позбавлення волі на строк до 15 років.