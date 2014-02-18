Військовослужбовці внутрішніх військ допомагають людям, які вистрибують з вікон у центрі Києва
12:30, 18 лютого 2014Кримінал
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Протестувальники у центрі столиці намагаються захопити будівлі поблизу Верховної Ради, кидаючи всередину будівель димові шашки. Люди, що там знаходяться, вистрибують прямо з вікон.
Бійці внутрішніх військ надають цим людям допомогу, аби врятуватися від нападу активістів, повідомили УНІАН у прес-службі внутрішніх військ МВС України.
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