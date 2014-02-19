СБУ перейшла на посилений режим готовності до антитерористичної діяльності
СБУ перейшла на посилений режим готовності до антитерористичної діяльності. Про це заявив заступник голови СБУ Володимир Поротько під час зустрічі міністра закордонних справ Леоніда Кожари з представниками дипмісії в Україні.
За словами Поротька, впродовж сьогоднішньої ночі в Управлінні СБУ в Івано-Франківську було захоплено 268 табельних пістолетів, 2 гвинтівки, 3 кулемети, 92 гранати і 15 тис. набоїв.
Також представник СБУ повідомив, що “ми шукаємо зброю з метою недопущення її застосування у акціях, які проводяться на сьогоднішній день».
З огляду на це, як заявив Поротько, «СБУ змушене перейти на посилений ступінь готовності суб`єктів антитерористичної діяльності та антитерористичного центру. Він передбачає посилення заходів безпеки охорони громадського порядку та територіальної цілісності”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, в СБУ заявили, що Службою безпеки та Антитерористичним центром України прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції.
”Радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. У зв’язку з цим, Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції”, - сказано в заяві глави СБУ Олександра Якименка.
Довідка УНІАН. 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестувальниками на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинули 25 осіб, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.