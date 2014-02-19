СБУ перейшла на посилений режим готовності до антитерористичної діяльності. Про це заявив заступник голови СБУ Володимир Поротько під час зустрічі міністра закордонних справ Леоніда Кожари з представниками дипмісії в Україні.

За словами Поротька, впродовж сьогоднішньої ночі в Управлінні СБУ в Івано-Франківську було захоплено 268 табельних пістолетів, 2 гвинтівки, 3 кулемети, 92 гранати і 15 тис. набоїв.

Також представник СБУ повідомив, що “ми шукаємо зброю з метою недопущення її застосування у акціях, які проводяться на сьогоднішній день».

З огляду на це, як заявив Поротько, «СБУ змушене перейти на посилений ступінь готовності суб`єктів антитерористичної діяльності та антитерористичного центру. Він передбачає посилення заходів безпеки охорони громадського порядку та територіальної цілісності”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, в СБУ заявили, що Службою безпеки та Антитерористичним центром України прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції.

”Радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. У зв’язку з цим, Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції”, - сказано в заяві глави СБУ Олександра Якименка.

Довідка УНІАН. 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестувальниками на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинули 25 осіб, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.