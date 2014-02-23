У Житомирі невідомі напали на спільний патруль активістів та правоохоронців, двох поранено

Минулої ночі невідомі вчинили на спільний патруль правоохоронців, активістів «Народної самооборони», «Правого сектору» та громадськості, поранено двох активістів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, напад скоєно вчора о 22.30 на вулиці Пушкінській у Житомирі.

Невідомі безпричинно завдали ушкоджень двом членам «Народної самооборони» та пошкодили патрульний автомобіль міліції. Одного з нападників затримали цієї ж ночі, триває розшук інших.

Напад було скоєно, коли інспектори УДАІ, які несли службу у складі екіпажу разом з двома громадськими активістами, зупинили автомобіль ”Мерседес”. Водій виконував ризиковані маневри та мав явні ознаки сп`яніння. Під час спілкування з водієм до інспекторів та активістів підійшли невідомі, які почали безпричинно провокувати конфлікт. При цьому один з чоловіків нацьковував на охоронців собаку.

На зауваження одного з громадських активістів незнайомці відреагували агресивно й накинулись на чоловіка. За кілька хвилин нападники, чиї дії намагалися зупинити інспектори УДАІ, почали трощити й службове авто, розбиваючи скло вікон, а згодом кинулись втікати у напрямку парку імені Гагаріна.

Для надання медичної допомоги постраждалому активісту було викликано ”швидку”, а на розшуки нападників орієнтовані найближчі наряди міліції.

За півгодини неподалік місця події наряд патрульної служби, у складі якого також працювали громадські активісти, виявив підозрілих осіб, схожих за зовнішнім описом до нападників. Невідомі, побачивши патрульне авто, намагалися втекти. Під час їх переслідування один з незнайомців серйозно побив 50-річного громадського активіста. Чоловіка доставлено до лікарні.

Одного з нападників, як з`ясувалось, 21-річного житомирянина, затримано, тривають розшуки інших. Вилучено металеві палиці, якими, ймовірно, завдавалися удари.

За вказаними фактами вже розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За такі дії нападникам загрожує відповідальність у вигляді як обмеження волі до 5 років, так і позбавлення волі до 6 років.