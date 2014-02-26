Міліція Києва завадила самосудові над чоловіком

Днями до Печерського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про те, що за на одній із вулиць міста Києва невідомі намагаються вчинити самосуд над чоловіком.

По прибутті на місце події правоохоронці виявили автомобіль, поруч з яким знаходився молодий чоловік. Він виявився 26-річним громадянином однієї із сусідніх держав і пояснив, що в Києві перебував разом з друзями. Молоді люди мали намір виїхати за межі України, проте їм завадила група невідомих громадян. Вони підійшли до автомобіля і спричинили його власникові тілесні ушкодження, при цьому пошкодивши автомобіль, повідомили в УЗГ МВС.

Під час огляду транспортного засобу міліціонери виявили та вилучили пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на наркотичний засіб «канабіс». Його вага складає близько 2 кг.

Попередньо дії затриманого кваліфіковані слідчими за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. За скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.