Бійці "Омега" не випустили жодної кулі під час зіткнень в центрі Києва - командир

Командир загону спецпризначення «Омега» ВВ МВС Анатолій Стрельченко заявив, що бійці спецпідрозділу не стріляли по активстах Євромайдану. Стрельченко вневнений, що була присутня третя сторона конфлікту.

«Ми нікого не вбивали, - заявив командир загону спецпризначення «Омега» ВВ МВС Анатолій Стрельченко. - 20 лютого я отримав наказ від командира Шуляка висунути підрозділи для посилення охорони АП, ВР і Кабміну. Він сказав, що стріляють з двох сторін - по правоохоронцям і активістам. На Банковій ми зайняли саму гарячу точку на перетині Інститутської та Ольгинської. Було це після 11 години, коли основна стрілянина закінчилася. Нам дозволили стріляти тільки по активістам, які застосовували вогнестріл. Та й то - по кінцівках», повідомляє газета "Вести".

При цьому, як каже Стрельченко, «Омега» не випустила жодної кулі. Його підтримав і полковник Асавелюк. Його фото зі снайперською гвинтівкою стало однією з причин звинувачень снайперів ВВ.

«Наші не стріляли, так як було сильне задимлення. Вели тільки спостереження. Для нас роботи не було», - заявив Асавелюк і додав: «Однак ми не можемо відповідати за інші спецпідрозділи, взаємодії налагоджено не було». При цьому полковник стверджує, що стрілянина велася зверху - з даху готелю «Україна». Стрілки ВВ розташовувалися на наземних точках.

«Наші снайпери намагалися визначити, хто стріляв. Але з їх позиції це зробити було складно, - говорить Асавелюк. - Вважаємо, що є третя сторона. На Інститутській, біля Кабміну, чотири майданівця сховалися за півтораметровим парапетом, та їх один за іншим «поклали» ззаду. Ззаду був тільки готель «Україна».

На думку Стрельченко і Асавелюка, їх намагалися втягнути в перестрілку, а вогонь по силовикам вели з разнокалиберної зброї: «Бачили кулі гвинтівки типу «сайган». У правоохоронних органах України її не застосовують.