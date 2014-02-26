Міліція відкрила провадження за фактом стрілянини в аеропорту Донецька

Міліція визнала правомірними дії працівника прикордонної служби під час інциденту в аеропорту м. Донецька за участі колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки і екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції, за подіями, які мали місце 22 лютого у VIP-терміналі аеропорту м. Донецька, після огляду місця події органами досудового слідства було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.342 КК України (опір працівнику правоохоронного органу, державному виконавцю під час виконання ним службових обов`язків). Розслідування проводить Київський райвідділ міліції м. Донецька.

Дії працівника прикордонної служби, який застосував травматичну табельну зброю, визнані правомірними.

На даний час ознак складу кримінального правопорушення в діях прикордонника не убачається, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого екс-генпрокурор Віктор Пшонка і екс-міністра доходів і зборів Олександр Клименко були затримані прикордонниками в аеропорту Донецька. Проте до будівлі аеропорту увірвалися невідомі озброєні люди. Вони відкрили стрілянину, і під їх прикриттям екс-міністр і екс-прокурор зникли у невідомому напрямі.

23 лютого Уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю МВС Арсен Аваков повідомив, що МВС розслідує інцидент за фактом стрілянини в аеропорту Донецька під час втечі Пшонки і Клименка.