У Миколаєві світлофор, що "розмовляє", допомагає пішоходам

У місті Миколаєві на перехресті проспекту Миру з вулицею Космонавтів була проведена реконструкція одного з світлофорних об'єктів. Він став першим, можна сказати пробним світлофором, на який було встановлено додаткове обладнання - пристрій звукового супроводу пішоходів і додаткове табло відліку часу.

Особливістю такого світлофора став голосовий автоінформатор, який повідомляє пішоходів про те, що «Перехід через вулицю Космонавтів дозволено».

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Світловий зелений сигнал супроводжується постійним звуковим повідомленням, а також попередженням про закінчення часу, відведеного на перехід проїзної частини.

У першу чергу такий світлофорний об'єкт встановлений для допомоги пішоходам зі слабким зором і незрячим. Голосовий супровід дозволить їм краще орієнтуватися на пішохідних переходах.

А також звуковий дубляж голосового і візуального сигналу буде корисний і для юних пішоходів, які часто відволікаються під час руху. Саме вони з найбільшим інтересом та увагою поставилися до нововведення.

Але й радості дорослого населення немає межі - молоді батьки відзначають, що діти почали уважніше ставитися до сигналів світлофора. Люди літнього віку кажуть, що голосове повідомлення тільки допомагає їм, особливо в літній період, адже через яскраві сонячні промені не завжди чітко видно який сигнал подається пішоходам.

Державтоінспекція закликає кожного пішохода, переходити проїзну частину лише на пішохідних переходах і на дозволяючий рух сигнал світлофора. Але і в цьому випадку уважно оцінюйте ситуацію. Переходячи дорогу на зелений сигнал пішохідного світлофора постарайтеся завершити маневр до його закінчення.