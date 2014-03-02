Чинчина звільнено з посади начальника Головного слідчого управління МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом звільнив генерал-майора міліції Миколу Чинчина з посади начальника Головного слідчого управління МВС. Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, замість Чинчина на цю посаду призначено полковника міліції Віталія Сакала, якій досі обіймав посаду першого заступника начальника ГСУ МВС. Іншим наказом міністра начальником Департаменту громадської безпеки МВС України призначено полковника міліції Володимира Гриняка.

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