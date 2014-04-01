У Чернігові одинадцятикласник убив учительку

У Чернігові учень 11-го класу вбив молотком вчительку-пенсіонерку, до якої ходив додому на додаткові заняття.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, причиною вбивстов стало те, що вчителька несхвально висловилася щодо дівчини юнака, з якою той приходив на заняття напередодні вбивства.

За словами хлопця, наступного разу учень прийшов на заняття з молотком, яким завдав вчительці близько двадцяти ударів по голові, а потім обшукав помешкання жертви, забрав 130 грн і пішов геть.

Надвечір до жінки намагалися додзвонитися родичі, але так і не змогли. Це насторожило їх, тому вирішили відвідати пенсіонерку, адже та мала проблеми із здоров’ям. Тіло жінки виявив її родич.

Як повідомив начальник УМВС України в Чернігівській області Олег Демченко, правоохоронцям практично одразу вдалося встановити особу підозрюваного, вживалися заходи з його затримання. Але відчуваючи, що його затримає міліція, юнак сам зателефонував на спецлінію «102» і здався. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.