Луценко пропонує реформувати міліцію в поліцію

Колишній міністр внутрішніх справ, лідер руху «Третя українська республіка» Юрій Луценко пропонує реформувати міліцію у поліцію і закликає не вимагати від нинішнього глави МВС Арсена Авакова проведення кардинальних змін у правоохоронній системі.

Про це Луценко сказав на засіданні круглого столу, що проходив у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

”Від Авакова не вимагайте нової якості міліції, вимагайте від нього, щоб вона не стала небезпекою для людей, це перехідний стан правоохоронних органів”, - наголосив Луценко.

Він зауважив, що всі демократичні країни мають поліцію.

”Крім В`єтнаму, Куби, Білорусі - скрізь вже поліція. Міліція - це неефективна, корумпована, погано кормлена поліція”, - вважає Луценко.

Він закликав парламент ухвалити базовий закон про національну та місцеву поліцію.

Екс-міністр внутрішніх справ переконаний, що в містах органи самоврядування мають визначати кількість працівників поліції, призначати керівний склад поліції.

Також, на думку Луценка, місцева влада має впливати на ДАІ, боротьбу з наркотиками, боротьбу з торгівлею людьми, а також службу дільничних інспекторів.

Він вважає, що всі призначення у поліцію мають відбуватися за двома підписами - мера міста та міністра внутрішніх справ чи начальника обласного управління МВС.

”Поліція має обслуговувати людей, а не бути каральними НКВДіським органом, яким є сьогодні МВС”, - наголосив він.