В СБУ діяла злочинна група на чолі з колишнім очільником – Наливайченко

Голова СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що у Службі безпеки України діяла злочинна група на чолі з екс-керівником відомства Олександром Якименком, який 18 лютого й віддав незаконний наказ про початок антитерористичної операції, результатом якої стали масові вбивства українських громадян.

Як повідомляє прес-центр СБУ, також мала місце злочинна змова між Якименком та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, один з яких за командою тодішнього президента Віктора Януковича незаконно оголосив антитерористичну операцію, а інший, негайно скориставшись цим, віддав наказ на застосування зброї.

Відповідні документи СБУ надала Генпрокуратурі для неупередженого розслідування справи, зауважив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Генпрокуратура висунула вимогу до нових керівників Міністерства внутрішніх справ та СБУ негайно затримати осіб, які причетні до масових вбивств активістів у центрі Києва в період з 18 по 22 лютого. Термін виконання вказаного доручення був визначений у 10 діб.

Серед осіб, які розшукуються: екс-керівник СБУ Якименко; екс-керівник МВС Захарченко; екс-заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк; екс-керівник спецпідрозділу «Беркут» Сергій Кусюк; колишній командуючий внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка; колишній глава Адміністрації президента Андрій Клюєв; колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов; колишній міністр юстиції Олена Лукаш; колишній керівник спецпідрозділу СБУ «Альфа» Олег Присяжний.

Згідно з даними слідчого підрозділу Генеральної прокуратури, всього розшукуються 24 особи – це колишні керівники і співробітники МВС та СБУ.