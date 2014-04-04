УБОЗ проводить обшуки у голови Запорізької облради

Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України у Запорізькій області проводять обшуки у голови Запорізької обласної ради.

Інформацію про це УНІАН підтвердили у керівництві запорізького УБОЗу.

«Дійсно, сьогодні наші співробітники з ранку проводять обшуки у голови Запорізької облради. Обшуки проводяться у рамках розслідування після відкритого в останні місяці провадження за фактами закупівлі установами освіти і охорони здоров`я Запорізької області продуктів і медикаментів за завищеними цінами», - повідомили в міліції.

За неофіційними даними, запорізькими правоохоронцями вже встановлено, що закупівлі здійснювалися з використанням схем, побудованих на «відкотах», і основна причина обшуків у кабінетах голови облради і його помічників – пошук документів і інших речових доказів, які підтверджують причетність голови Запорізької обласної ради до організації даних схем.

Довідка УНІАН. З 30 травня 2013 року головою Запорізької облради є Віктор Межейко (Партія регіонів).