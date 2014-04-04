Турчинов здійснив ряд кадрових призначень в СБУ

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов здійснив ряд кадрових призначень у Службі безпеки України.

Тексти відповідних указів, підписаних 3 квітня, розміщені на президентському сайті.

Зокрема, Турчинов призначив Олександра Кривича начальником Управління СБУ в Полтавській області, Олександра Бондарука - начальником УСБУ у Хмельницькій області, Віктора Андрейчука - начальником УСБУ у Львівській області, Олега Котляра - начальником УСБУ в Черкаській області, Миколу Найдича - начальником УСБУ в Івано-Франківській області.

Крім того, Турчинов звільнив Михайла Сальву з посади начальника УСБУ у м. Севастополі, Юрія Парамонова - з посади начальника УСБУ в Полтавській області та Олександра Масензова - з посади начальника УСБУ в Черкаській області.

Також Турчинов призначив Анатолія Поляха уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю СБУ, а Віталія Найду - начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.