Перший віце-прем`єр-міністр Віталій Ярема обіцяє, що найближчим часом суспільству буде презентована нова структура МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві для регіональних ЗМІ.

“Найближчим часом буде презентовано нову структуру МВС”, - сказав Ярема.

На його думку, на законодавчому рівні слід закріпити можливість використання при прийнятті на роботу у правоохоронні органи поліграфа (так званий детектор брехні - УНІАН).

Як вважає Ярема, використання цього приладу дасть можливість певним чином уявити, що собою представляє той чи інший кандидат і певною мірою дозволить приймати рішення, чи брати цю людину на роботу до правоохоронних структур.

Також перший віце-прем`єр повідомив, що готуються зміни до закону про прокуратуру, оскільки існуючий закон “колишній прокурор Пшонка робив під себе”.

Ярема поінформував, що уряд планує створити фінансову поліцію, яка б своїми діями унеможливила тиск на бізнес, з одного боку, а з іншого - унеможливила хабарництво серед чиновників.