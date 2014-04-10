В Одесі посадовець центру психічного здоров`я примушував хворих мити машини – міліція

В Одесі заступник головного лікаря Одеського обласного медичного центру психічного здоров`я систематично брав хабарі та примушував хворих мити машини.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області, до міліції звернулася жителька Одеси, у якої підозрюваний вимагав гроші за продовження надання її доньці медичної допомоги в умовах стаціонару.

«Хвора донька потерпілої проходила стаціонарне лікування в названому центрі та незабаром вже мала була бути виписана додому. Але мати, усвідомлюючи, що не зможе контролювати поведінку хворої доньки в домашніх умовах, попросила заступника головного лікаря продовжити стаціонарне лікування упродовж ще 4 місяців», - повідомили у відділі.

Як пояснили у відділі, заступник головлікаря зажадав за продовження лікування 4 тис. грн, гроші мали передаватися по 1 тис. грн щомісячно.

«Як з`ясували співробітники управління з боротьби із економічною злочинністю, цей випадок - не єдиний. Тільки з початку цього року мали місце 8 аналогічних фактів вимагання і отримання неправомірної винагороди цим працівником медичної установи. Зокрема, він незаконно одержував гроші за видачу довідок експертизи тимчасової непрацездатності, рецептурних препаратів колишнім хворим, за надання можливості залишити психіатричну лікарню на кілька днів особам, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Крім цього, він давав усні вказівки підлеглим, щоб ті примушували хворих мити їхні власні автомобілі», - повідомили у відділі.

Цього тижня 38-річному підозрюваному повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди посадовцем).

Розслідування триває і перебуває на контролі прокуратури області.